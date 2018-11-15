Активація ARTEFACTу в Чорнобильській зоні – інтерактивної діджитал-скульптури, що боротиметься із фейками та постправдою

Запрошуємо до Чорнобильської зони відчуження на активацію ARTEFACTу – інтерактивної діджитал-скульптури, яка боротиметься із фейками та постправдою.

Коли: 22 листопада

Де: Зона відчуження, м. Чорнобиль, Україна

Що: Активація ARTEFACT та унікальний тур зоною відчуження

Цей медіаоб’єкт відсилає нас до фантастичної повісті братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі», а також до екранізації Тарковського — фільму-притчі «Сталкер». Цей твір став своєрідним пророцтвом, і 1986 року Зона відчуження, описана в повісті, стала реальною. Настав час з’явитися і ARTEFACTу, що за допомогою штучного інтелекту зможе відповісти на найважливіші питання і привернути увагу до проблеми медіаграмотності та свідомого споживання інформації.

Лише 200 представників ЗМІ з усього світу зможуть на власні очі побачити, як у зоні відчуження оживе ARTEFACT, і наживо поспілкуватися зі скульптурою. Решта зможе спостерігати за активацією крізь медіа та матиме змогу поставити Артефакту питання через діджитал платформу сайту artefact.live.

На заході також відбудеться презентація саундтреку до цієї скульптури з використанням «Звуків Чорнобиля», який був написаний головним автором проекту, українським митцем медіамистецтва RASSVET, в колаборації з номінантом Гремі Крістоф Етьє (TELEPOPMUSIK).

Головна ідея проекту ARTEFACT – закликати до свідомого споживання та розповсюдження інформації. Сьогодні через загальне перенасичення інформаційного простору, засилля фейків, постправди та загальну інформаційну перенасиченість. Це стає найважливішою проблемою сучасності, що вже впливає на всі аспекти нашого життя.

ARTEFACT – міжнародний культурно-соціальний проект, який не несе під собою комерційної основи або інтересів політичних сил та реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства культури України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Державного агентства з управління зоною відчуження.

Як потрапити: надсилайте акредитаційну заявку на pr@artefact.live. Вона має бути на бланку організації, за підписом редактора та містити такі дані кореспондентів:

1. Назва ЗМІ;

2. Прізвище, ім'я та по-батькові або середнє ім’я;

3. Дата народження;

4. Номер та серія паспорту;

5. Посада;

6. Контактний телефон;

7. Електронна адреса;

8. Копія паспорта (перша сторінка);

9. Копія редакційного посвідчення.

Трансфер до місця проведення заходу надається організаторами. Про місце та час зустрічі буде повідомлено додатково у листі-підтвердженні акредитації.

Акредитаційні заявки приймаються до 19 листопада 2018 року включно до 18:00 на пошту pr@artefact.live.

Детальна інформація за телефоном: +38 067 500 73 86 (Тетяна).

Прес-анонс на сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження:

http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/anonsi/u-zoni-vidchuzhennya-z-yavitsya-unikalna-didzhital-skulptura-artefact.html

Новина від Міністерства екології та природних ресурсів України:

https://menr.gov.ua/news/32552.html

Новина від Міністерства культури України:

http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245409663