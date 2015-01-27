В ООН закликають Україну і РФ повернутися до "женевського формату" переговорів щодо Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час позачергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

”Необхідно заявити про повну політичну прихильність мирному та твердому вирішенню цього конфлікту на найвищому рівні, і я знову підтверджую наш заклик до скликання переговорів у «женевському форматі» якнайшвидше”, - наголосив Фелтман.

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Також він запевнив, що ООН продовжуватиме сприяти закріпленню стійкого та міцного мирного процесу на сході Україні.

”Більше 5 тис. осіб вже загинуло під час цього конфлікту. Ми повинні знайти можливість зупинити його і зробити це зараз”, - відзначив заступник генсека ООН.

Як повідомляв УНІАН, РФ ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Перша зустріч у «женевському форматі» на рівні міністрів закордонних справ США, ЄС, України та Росії відбулася у квітні 2014 року. Вона завершилась підписанням документу, котрий мав би призвести до припинення бойових дій на Донбасі, але цього не сталося.

Восени 2014 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «женевський формат» переговорів щодо врегулювання кризи на Донбасі пройденим етапом.