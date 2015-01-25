Штайнмаєр закликав РФ "зробити все необхідне", щоб ситуація на Донбасі не вийшла повністю з-під контролю

Німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив сепаратистів на Сході України у підриві зусиль з мирного врегулювання конфлікту. Про це він заявив у суботу, 24 січня, перебуваючи з візитом у Алжирі, повідомляє DW.de з посиланням на інформагентство AFP.

За словами Штайнмаєра, після заяв ватажка сепаратистів Олександра Захарченка про початок наступу на Маріуполь видається зрозумілим, хто відповідальний за суботній обстріл цього міста і в кого, "очевидно, є інтерес у тому, щоб перешкодити теперішнім спробам з деескалації конфлікту.

Повідомлення з Маріуполя засвідчують, що ситуація є надзвичайно небезпечною, сказав Штайнмаєр. Утім, попри ескалацію насильства, німецький міністр закордонних справ виступає за продовження посередницьких зусиль Німеччини з урегулювання конфлікту. "Як і раніше, це здається мені правильним шляхом", - сказав Штайнмаєр, передає агентство dpa.

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Згадуючи про нещодавні переговори у так званому "нормандському форматі" у Берліні із міністрами закордонних справ України, Росії та Франції, він назвав їх такими, що дають надію для пошуку реалізації мінських домовленостей. Але з огляду на ситуацію у зоні конфлікту, за словами Штайнмаєра, потрібно чітко бачити, "що цим зусиллям цілком очевидно дехто перешкоджає". Очільник німецького зовнішньополітичного відомства також закинув Захарченку та іншим ватажкам сепаратистів "розпалювання війни".

Водночас він закликав Росію використати свої можливості і вплив на сепаратистів, щоб спонукати їх до того, аби не підривалися теперішні зусилля з деескалації конфлікту. Разом з Києвом Москва повинна "зробити все необхідне для того, щоб ситуація у Східній Україні не вийшла повністю з-під контролю", - заявив Штайнмаєр.