Постпред Британії в ООН: Терактів у Волновасі й Маріуполі не було б без підтримки Росії



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час позачергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

Британський посол підтримав заяву заступника генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтмана про те, що винні у вбивстві мирних громадян у Маріуполі мають постати перед судом.

”Ніхто в цій Раді не може заперечувати той факт, що напад на Маріуполь, а також обстріл автобуса біля Волновахи минулого тижня, що це було вчинено сепаратистами, яких підтримує Росія”, - зазначив він.

Говорячи про обстріл Маріуполя. Грант констатував, що ”цей напад був би неможливим без військової підтримки Росії, яка постачає велику кількість ракетних установок ”Град” сепаратистам”.

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У цьому зв`язку він заявив, що за останні тижні Росія передала терористам сотні одиниць важкого озброєння, а також відправила на Донбас сотні військовослужбовців, які продовжують перебувати на території України, порушуючи суверенітет та територіальну цілісність держави.

Окрім того, Грант звернув увагу на той факт, що Росія блокує можливість розміщення спостерігачів ОБСЄ вздовж всього українсько-російського кордону для спостереження за ситуацією, що є ”свідченням справжніх намірів Росії”, які суперечать досягненню мирного розв`язання конфлікту на сході Україні.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу терористами східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинуло 30 людей, понад 100 були поранені.