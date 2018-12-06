У новому коміксі про Супермена показали вибух Кремля і втечу Путіна

У коміксі про Супермена показали Путіна, який оголосив війну США та вибух Кремля.

У восьмому випуску серії коміксів «Годинник Судного дня» від DC Comics з'явився президент Росії Володимир Путін, який готовий розв'язати війну з США.

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Випуск опублікований на сайті readcomiconline. У коміксі Путін виступає на Червоній площі поруч з танком і групою військових. Біля глави держави також стоять російські супергерої. Він звинувачує США в агресії і повідомляє про початок війни. Промова президента перериває Супермен, який спускається з небес і намагається переконати Путіна, що Вогняний Шторм не винен у інциденті, а постраждалих людей (вони опинилися випадково перетворені ним у скло) можна повернути до життя. З неба за подіями спостерігає Бетмен, який по радіозв'язку попереджає Супермена не приймати жодну сторону в цьому конфлікті.

Потім на площі з'являється Вогняний Шторм, по якому відкривають вогонь військові, зачіпаючи росіян. Супермен намагається зупинити конфлікт, однак йому заважають інші супергерої. Герой знешкоджує супротивників, після чого перевертає танк. Результатом бійки стає викликаний Вогняним Штормом вибух, який стирає Червону площу і все навколо. Путін при цьому встигає покинути місце події.