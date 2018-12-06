Сім’я прем’єра ОАЕ запевняє, що принцесу-втікачку обдурив екс-шпигун Франції

Після скандального фільму BBC у родині еміра Дубаю запевняють, що після невдалої втечі принцеса «в безпеці».

Донька еміра Дубаю шейха Латіфа бін Мохаммед аль-Мактум не з’являлася на публіці з березня, коли її схопили під час невдалої спроби втекти з ОАЕ, яку вона планувала сім років.

Телеканал BBC зняв документальний фільм про її спробу вирватися з країни, яку вона, за словами, називала «золотою кліткою». Її сім’я відреагувала за фільм заявою, в якій зазначається, що принцеса Дубаю зараз вдома і «в безпеці», пише The Guardian.

Британське видання зауважує, що заява не підкріплена відео чи будь-якими повідомленнями від самої Латіфи, якій вчора виповнилося 33 роки. Перед тим, як її схопили, вона записала відео, на якому говорила, що боїться тортур чи навіть гіршого покарання за свій вчинок.

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«Її високість шейха Латіфа тепер в безпеці в Дубаї. Вона і її сім’я з нетерпінням чекають на святкування її дня народження сьогодні, приватно і мирно, щоб збудувати щасливе і стабільне майбутнє для неї», - йдеться в заяві.

Також в документі зазначається, що Латіфу і її старшу сестру Шамсу, яку ніхто не бачив після провальної спроби втечі в 2000 році, «цінують і обожнюють в сім’ї». Друзі розповіли журналістам BBC, що 33-річна принцеса планувала свою втечу разом з колишнім шпигуном з Франції впродовж семи років. Правитель емірату Дубай у заяві заявив, що його донька Латіфа була «вразливою до використання» Ерве Жоберте, колишнім шпигуном Франції, який підібрав її на своїй яхті. В еміраті стверджують, що француз вимагав викуп за повернення принцеси додому. Крім того, він Жоберте нібито славився ісламофобськими висловлюваннями.