Донька голови уряду ОАЕ сім років планувала втечу з країни з екс-військовим Франції

Однак, спроба все одно виявилася невдалою і дівчина зникла після того, як її схопили.

Принцеса емірату Дубай безслідно зникла після того, як за свідченнями очевидців її схопили озброєні люди на яхті. Як виявилося, дівчина сім років планувала свою провальну втечу з ОАЕ, які вона вважала, за словами її друзів, «золотою в’язницею».

Про це пише The Guardian, додаючи, що йдеться про 32-річну шейху Латіфу бін Мохаммед аль-Мактум. Вона донька правителя емірату Дубай шейха Мохаммеда бін Рашида аль-Мактум, який також обіймає посаду прем’єр-міністра ОАЕ. Ніхто не бачив і не чув про дівчину після того, як її схопили озброєні люди в морі за 30 миль від узбережжя Індії на початку березня.

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Видання пише, що телеканал BBC зняв документальний фільм про втечу дубайської принцеси, опираючись на інтерв’ю з колишнім шпигуном Франції і фінським викладачем капоейри, які стверджують, що допомагали їй готувати втечу. Крім того, свідчення журналістам дали філіппінські моряки, які кажуть, що намагалися довести дівчину до місця, де вона почала б нове життя.

Латіфа вже друга донька дубайського шейха, яка намагалася втекти з дому, а потім загадково зникла. Старша донька прем’єр-міністра ОАЕ Шамса втекла з сімейного маєтку в 2000 року. Але невдовзі її схопили на вулицях Кембриджу. Поліція Великої Британії ніколи не розслідувала цей очевидний випадок викрадення. Латіфа сама записала відео перед втечею, на якому зізнавалася, що намагалася поїхати з ОАЕ, коли їй було 16 років. Але її схопили на кордоні і ув’язнили на три роки. Цей досвід, а також історія сестри, змусили її бути максимально обережною під час другої спроби втекти з країни.

Спершу в 2011 році вона зв’язалася з французьким бізнесменом і колишнім офіцером військово-морських сил Ерве Жобере. Про це розповів сам француз. Принцеса прочитала в інтернеті, що в часи своєї військової служби Жобере зміг втекти з Дубаю після виникнення проблем з місцевою владою. Тоді йому довелося пливти з аквалангом до човна, на якому він подався в Індію. Отримавши перший лист від Латіфи, чоловік злякався, що це якась пастка.

«Я сказав їй: Дивись, ти кажеш, що ти донька правителя Дубаю. Може це пастка. Мені потрібно перевірити, що ти та, за кого себе видаєш», - розповів француз журналістам BBC.

Зрештою, він пересвідчився, що дійсно має справу з донькою еміра. Впродовж тривалого часу вони писали один одному кожні два-три дні. Хоча перша їхня зустріч відбулася в 2018-му році. За словами Жобере, часом вони обговорювали логістику втечі. Приміром, дівчина писала, що заощадила 400 тисяч доларів для організації втечі. В інших листах вона робила загальні коментарі про дивне «обмежене життя монарха».

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«Зі мною погано поводилися і принижували все моє життя. До жінок ставляться як до недолюдей. Мій батько… Він не може припинити робити те, що він робив з нами», - писала Латіфа в одному з листів, який Жобере показав журналістам.

В 2014 році принцеса почала брати уроки капоейри у викладачки з Фінляндії Тііни Яухіайнен. За словами жінки, вона стала близькою подругою для принцеси. Разом вони стрибали з парашутом, а також обговорювали плани втечі. Фінська викладачка кілька разів літала на зустрічі з колишнім французьким військовим, щоб закріпити окремі деталі.

За словами Яухіайнен, втілення плану втечі почалося з двох зустрічей на ранній сніданок, які вони провели умисне, щоб приспати підозри королівських охоронців. Латіфа і її подруга змінили одяг, одягли окуляри від сонця, а потім разом поїхали до кордону з Оманом. Там вони вирушили в море. 26 морських миль вони подолали на надувному човні і скутері, поки дісталися до міжнародних вод, де їх зустрів Жобере на яхті. Він ходив під прапором США, сподіваючись, що це зупинить будь-які спроби захопити судно під страхом початку міжнародного скандалу. За словами француза, він і його пасажири прямували на Гоа.

«Хвилі були півтораметрові, а вітер був зустрічний. Тож минуло багато годин, перш ніж би дісталися до яхти», - розповіла Яухіайнен.

Втікачів підштовхував страх того, що вони лишили позаду. На відео, яке Латіфа записала на випадок провалу, вона говорила про страшне покарання, яке її чекає в разі невдачі.

«Якщо ви дивитеся це відео, тоді це не добре. Я або мертва, або у дуже, дуже поганій ситуації», - говорила вона.

Її старшій сестрі вдалося втекти більш ніж на місяць в Англію в 2000 році. Згідно з повідомленням, яке дівчина надіслала своєму адвокату у Британії, її таємно вивезли з країни за наказом батька. Справу про викрадення отримав головний слідчий інспектор Кембриджу Девід Бек.

«Викрадення – серйозний злочин. І не кожен день на стіл офіцера поліції потрапляють підозри проти лідера держави», - сказав він.

Але Бек не зміг розслідувати справу. Йому потрібно було поговорити з Шамсою. Однак, коли він звернувся по візу в емірат Дубай, британський слідчий зіштовхнувся зі стіною.

«Мені повідомили, що за моїм запитом відмовлено. І мені не пояснили, чому», - сказав він BBC.

На відео Латіфа розповіла, що її сестру помістили у певного роду «медичну в’язницю», де за нею постійно стежать медсестри. За словами дівчини, вона вбачає у долі старшої сестри застереження. Як розповіла Яухіайнен, з борту яхти на шляху в Індію Латіфа намагалася зв’язатися з правозахисною групою «Detained in Dubai», добитися уваги ЗМІ, сподіваючись, що розголос її захистить. Однак, ніхто не відгукнувся. Вірогідно це сталося тому, що історія принцеси-втікачки здавалася надто неймовірною.

Через день на борт яхти зійшли озброєні люди і схопили Латіфу. З того часу вона не з’являлася на публіці. Її друзі кажуть, що не чули звісток від неї вже давно. А сторінка принцеси в Instagram була видалена.

Шейх Мохаммед і уряд Дубаю не коментує фільм BBC. Вони також не відповіли на запити The Guardian про коментар. Джерело, наближене до уряду емірату, повідомило, що дівчина «зі своєю сім’єю» і «в неї все добре».