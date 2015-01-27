Індонезія згортає пошуки уламків літака AirAsia

13:53, 27 січня 2015
Світ
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Індонезійські військові припиняють пошуки уламків лайнера авіакомпанії AirAsia, який розбився над Яванською морем 28 грудня.

REUTERS

Індонезійські рятувальники у понеділок відновили операцію з підйому фюзеляжу літака авіакомпанії AirAsia, передає Бі-бі-сі.

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На борту лайнера AirAsia перебували 162 людини. В даний час на поверхню підняті останки 70 тіл.

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