Індонезія згортає пошуки уламків літака AirAsia

Індонезійські військові припиняють пошуки уламків лайнера авіакомпанії AirAsia, який розбився над Яванською морем 28 грудня.

Індонезійські рятувальники у понеділок відновили операцію з підйому фюзеляжу літака авіакомпанії AirAsia, передає Бі-бі-сі. Читайте такожІндонезія відмовилася оприлюднити подробиці причин аварії літака AirAsiаВ суботу спроба підняти літак закінчилася невдало. На борту лайнера AirAsia перебували 162 людини. В даний час на поверхню підняті останки 70 тіл.

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