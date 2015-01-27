Індонезія згортає пошуки уламків літака AirAsia
13:53, 27 січня 2015Світ
59 0
Індонезійські військові припиняють пошуки уламків лайнера авіакомпанії AirAsia, який розбився над Яванською морем 28 грудня.
REUTERS
Індонезійські рятувальники у понеділок відновили операцію з підйому фюзеляжу літака авіакомпанії AirAsia, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожІндонезія відмовилася оприлюднити подробиці причин аварії літака AirAsiаВ суботу спроба підняти літак закінчилася невдало.
На борту лайнера AirAsia перебували 162 людини. В даний час на поверхню підняті останки 70 тіл.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter