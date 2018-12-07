У Вашингтоні та Лондоні запалили вогні різдвяних ялинок (фото, відео)

Символи Нового року прикрасили перед будівлею Конгресу у Вашингтоні та на Даунінг стріт у Лондоні.

У Вашингтоні перед будівлею Конгресу запалили ялинку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Дерево привезли із національного лісу у штаті Орегон. За традицією, у цьому штаті обирали і дитину, яка запалить різдвяну ялинку.

Цьогоріч почесна роль дісталася 9-річній дівчинці Бриджит, яка перемогла у конкурсі шкільних творів.

Символ Нового року прикрасили і на Даунінг стріт у Лондоні. Під оплески вогні на ялинці запалила британська прем'єрка Тереза Мей разом із трьома дітьми. Саме вони цього року розробили дизайн листівок для Мей.

Нагадаємо раніше, як повідомляв УНІАН, перша леді США Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва.