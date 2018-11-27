Свято наближається: Білий дім чудернацько прикрасили до Різдва (фото, відео)

Особливістю стали червоні різдвяні ялинки

Щорічно перед Різдвом Білий дім прикрашається командою професійних декораторів і дизайнерів. Разом з ними до процесу долучається і перша леді США.

Меланія розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, як прикрашався Білий дім, та опублікувала перші фото.

Кожного року тематика декору Білого дому постійно змінюється і ніколи не повторюється. Цьогоріч концепцією стали "Американські цінності" з головними кольорами стали червоний, синій і золотий. А кожен зал присвятили важливим людям і датам в історії США.

На нових знімках Меланія з'явилася у червоних рукавичках і синьому довгому пальто.

"Родзинкою" декору стали червоні різдвяні ялинки.

Однак у користувачів виникли питання до ялинок, які були зроблені з невідомого матеріалу яскраво-червоного кольору. Такого страшного, що дерева миттю потрапили в меми, а за ними - і дружина президента.

Decorator: Okay, so we want to avoid looking like the entrance to the White Witch's Narnian castle like we did last year.



Melania: What about red?



Decorator: Sure, red ornaments are cheerful!



Melania: No. The trees. Red.



Decorator: ....



Melania: Like the blood of my enemies. pic.twitter.com/hOuDYFT8Om — Approximately Jane (@sgtjanedoe) November 26, 2018

На відео ж, яке опублікувала прес-служба Білого дому, можна побачити усі подробиці оформлення святкового декору. На відео перша леді США Меланія Трамп прогулюється залами Білого дому і оцінює розкішні прикраси до Різдва, також на відео видно ескізи, за якими створювалося вишукане оздоблення.