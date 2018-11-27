Свято наближається: Білий дім чудернацько прикрасили до Різдва (фото, відео)
Щорічно перед Різдвом Білий дім прикрашається командою професійних декораторів і дизайнерів. Разом з ними до процесу долучається і перша леді США.
Меланія розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, як прикрашався Білий дім, та опублікувала перші фото.
Кожного року тематика декору Білого дому постійно змінюється і ніколи не повторюється. Цьогоріч концепцією стали "Американські цінності" з головними кольорами стали червоний, синій і золотий. А кожен зал присвятили важливим людям і датам в історії США.
На нових знімках Меланія з'явилася у червоних рукавичках і синьому довгому пальто.
"Родзинкою" декору стали червоні різдвяні ялинки.
Однак у користувачів виникли питання до ялинок, які були зроблені з невідомого матеріалу яскраво-червоного кольору. Такого страшного, що дерева миттю потрапили в меми, а за ними - і дружина президента.
Decorator: Okay, so we want to avoid looking like the entrance to the White Witch's Narnian castle like we did last year.— Approximately Jane (@sgtjanedoe) November 26, 2018
Melania: What about red?
Decorator: Sure, red ornaments are cheerful!
Melania: No. The trees. Red.
Decorator: ....
Melania: Like the blood of my enemies. pic.twitter.com/hOuDYFT8Om
New #WhiteHouse#Christmas decorations! #BeBestpic.twitter.com/UqfZPS5xpo— MmeDF (@MmeDefargeKnits) November 26, 2018
Melania's trees or car wash. pic.twitter.com/XaJu1k9MDP— GogynyDe (@gogynyde) November 26, 2018
На відео ж, яке опублікувала прес-служба Білого дому, можна побачити усі подробиці оформлення святкового декору. На відео перша леді США Меланія Трамп прогулюється залами Білого дому і оцінює розкішні прикраси до Різдва, також на відео видно ескізи, за якими створювалося вишукане оздоблення.