У Франції затримали п’ятьох підозрюваних у зв’язках з ісламістами

За інформацією джерел у правоохоронних структурах, двоє із затриманих 27 січня повернулися з Сирії, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожУ "ІД" погрожують новими терактами на ЗаходіМісцеві ЗМІ раніше писали про те, що з Люнелю до Сирії виїхали близько 20 молодих людей. Шестеро з них із жовтня були вбиті.

Франція й інші європейські країни активізували зусилля з протидії членам радикальних угруповань після нападів ісламістів у Парижі на початку цього місяця, внаслідок яких з 7 по 9 січня загинули 17 людей.