У Франції затримали п’ятьох підозрюваних у зв’язках з ісламістами
14:21, 27 січня 2015Світ
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На півдні Франції, в місті Люнель поліція затримала п’ятьох чоловіків, яких підозрюють у зв’язках з радикальними ісламістами.
REUTERS
За інформацією джерел у правоохоронних структурах, двоє із затриманих 27 січня повернулися з Сирії, повідомляє радіо "Свобода".
Читайте такожУ "ІД" погрожують новими терактами на ЗаходіМісцеві ЗМІ раніше писали про те, що з Люнелю до Сирії виїхали близько 20 молодих людей. Шестеро з них із жовтня були вбиті.
Франція й інші європейські країни активізували зусилля з протидії членам радикальних угруповань після нападів ісламістів у Парижі на початку цього місяця, внаслідок яких з 7 по 9 січня загинули 17 людей.
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