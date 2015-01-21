У Франції чотирьом людям пред'явлені звинувачення в пособництві тероризму

За даними прокуратури, троє з них підозрюються в купівлю зброї для Амеді Кулібалі, передає Бі-бі-сі.

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Правоохоронні органи Франції працюють в посиленому режимі після нападів ісламістів в Парижі, в результаті яких загинули 17 людей.

Раніше у Франції були затримані п'ятеро вихідців з Чечні з російськими паспортами, проте пізніше з'явилася інформація, що вони пов'язані не з терористичною діяльністю, а з організованою злочинністю.