У Франції чотирьом людям пред'явлені звинувачення в пособництві тероризму
12:09, 21 січня 2015Світ
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Чотирьом підозрюваним у допомозі Амеді Кулібалі, який організував захоплення заручників в магазині кошерних продуктів, пред'явлені звинувачення в пособництві тероризму.
REUTERS
За даними прокуратури, троє з них підозрюються в купівлю зброї для Амеді Кулібалі, передає Бі-бі-сі.
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Правоохоронні органи Франції працюють в посиленому режимі після нападів ісламістів в Парижі, в результаті яких загинули 17 людей.
Раніше у Франції були затримані п'ятеро вихідців з Чечні з російськими паспортами, проте пізніше з'явилася інформація, що вони пов'язані не з терористичною діяльністю, а з організованою злочинністю.
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