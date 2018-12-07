Протести у Франції: поліція затримала понад 150 підлітків і поставила їх на коліна

Студенти виходять на протести, бо обурені освітньою реформою.

На тлі протестів у місті Мант-ла-Жолі поліцейські затримали півтори сотні підлітків і поставили їх на коліна.

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Один із правоохоронців операцію на відео назвав "мудрим уроком", йдеться у сюжеті ТСН.

Студенти виходять на протести, бо обурені освітньою реформою. Напередодні учні блокували понад дві сотні шкіл.

Учні почали протестувати на тлі протестів "жовтих жилетів", які виступають проти підвіщення акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном.

Пропри те, що французька влада відтермінувала підвищення податку на пальне, протестувальники не спішать покидати вулиці і анонсували нову акцію.