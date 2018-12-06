Франція вирішила не підвищувати податок на пальне протягом року

У суботу Францією прокотилася третя хвиля протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном.

Французький уряд вирішив не закладати у бюджет на наступний рік підвищення акцизів на пальне, плани щодо якого викликали в країні масові і насильницькі протести.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп, повідомляє Reuters.

Адміністрація президента Еммануеля Макрона намагається подолати хвилю невдоволення так званих "жовтих жилетів" - учасників акцій проти зростання акцизів, які не мають намір припиняти протестів після того як уряд пішов на поступки.

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"Уряд готовий до діалогу і він демонструє це, бо підвищення податку прибрали з проекту бюджету на наступний рік" - сказав Філіпп.

Нагадаємо, уряд Франції після насильницьких протестів минулими вихідними вирішив ввести піврічний мораторій на підвищення акцизів на бензин і дизельне паливо.

У суботу Францією прокотилася третя хвиля протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном. Найбільш руйнівним масштаб протестів виявився у Парижі, де протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.