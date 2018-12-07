Агресія РФ у Керченській протоці: Литва запровадила санкції проти російських військових

Міністр переконаний, що тільки засудження є недостатньою відповіддю на російську агресію, і настав час прийняти більш відчутні кроки.

Під національні санкції Литви потрапили 20 осіб, відповідальних за напад і захоплення в полон українських моряків у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс повідомив під час дискусії "Український шлях до НАТО: досягнення та майбутні перспективи".

Він звернув увагу, що з боку міжнародної спільноти окрім заяв із засудженнням російського нападу немає дій, які би призвели до наслідків для Росії. На переконання Лінкявічюса, лише засудження є недостатнім заходом у відповідь на російську агресію, і настав час вжити більш відчутних кроків.

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"З учорашнього дня ми запровадили національні санкції проти 20 осіб особового складу, які персонально брали участь у цих воєнних діях проти українських Військово-морських сил, а також їхніх керівників і командирів", - заявив Лінквічюс.

Санкції, зокрема передбачають заборону відвідувати Литву, сказав Лінкявічюс і натякнув, що серед осіб, які потрапили під санкції, не лише росіяни.

При цьому він визнав, що цей крок, напевно, не є таким ефективним, якби ці санкції були введені на загальноєвропейському рівні Європейським Союзом, але це "чітка позиція". "Це також безпосередньо є закликом до інших, й інші теж думають, я знаю про це", - наголосив глава МЗС Литви. За словами Лінкявічюса, це саме той шлях, яким треба рухатися далі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте заявила, що на адресу литовських міністрів, зокрема Лінкявічюса надійшли погрози від Росії у зв'язку із запровадженням національних санкцій Литви у відповідь на напад російських військових на українські судна в Керченській протоці.