Радник Коморовського припускає агресію Росії проти Польщі

Голова Бюро національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козєй вважає можливою агресію Російської Федерації проти Польщі у випадку, якщо вона опиниться у "глухому куті".

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав сьогодні в ефірі RMF FM.

"Така теоретична можливість, звичайно, існує. Що може бути на практиці зараз важко говорити", - сказав генерал, котрий очолює дорадчий орган президента Польщі.

Він закликав пам'ятати, що Польська держава входить до НАТО та така агресія потягнула би за собою інші наслідки, ніж це мало місце у випадку з Україною.

Читайте такожПодальша агресія РФ не залишиться без відповіді - комісія Україна-НАТО

"Якби Росія зважилась на такий крок, це повинно було б означати, що Росія опинилась в якомусь дуже сильному глухому куті, що немає іншого виходу", - сказав Козєй.

Генерал висловив думку, що "поки що" такої ситуації немає.

Він також сказав, що треба серйозно брати до уваги погрози використання Росією ядерної зброї, відзначивши, що росіяни дуже ефективно це використовують.

"Ядерна зброя, давайте визнаємо відверто, не є для того, аби її використовувати на полі бою. Лише для того, аби нею лякати та шантажувати, та Росія ідеально це робить навіть в контексті власної доктрини", - відзначив Козєй.