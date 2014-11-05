Польща затвердила нову стратегію безпеки через агресію РФ проти України

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії затвердження документа взяли участь заступник глави польського уряду та міністр оборони Томаш Сємоняк, голова Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй, керівництво польських Збройних сил, а також представники громадських організацій.

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"Це важливий документ, котрий визначає зміни та напрямки дій, які є важливими з точки зору ситуації, в якій опинилась держава, народ у зв'язку із новою ситуацією в сфері безпеки на схід від Польщі", - сказав Коморовський під час церемонії.

"Ми спільно робимо висновки з того, що змінилось на гірше на схід від Польщі, де з’явилась не лише сфера нестабільності, але теж сфера, де чітко видно погані зміни. Не тимчасові, не на короткий час, але тривалі, котрі погіршують стан безпеки за нашим східним кордоном", - відзначив він.

Сємоняк зазначив, що ухвалений документ підсумовує усі досягнення в оборонному комплексі Польщі з початку ринкових та демократичних реформ в країні, котрі розпочалися в 1989 році.

"Сьогоднішня стратегія - чого не можна уникнути - стратегія на час загрози, але вона теж добре підсумовує обороні зусилля за останні 25 років та визначає напрямки дій", - сказав він, назвавши його добрим документом для гарантування безпеки Польській державі.

Підписаний сьогодні документ був ухвалений урядом Польщі 21 жовтня цього року та визначає три пріоритети в сфері оборони, зокрема, посилення власних Збройних сил; посилення співпраці в рамках НАТО та іншими закордонними партнерами; співробітництво з міжнародними партнерами для недопущення розповсюдження наявних конфліктів та появи нових.

У прийнятому документі згадується, що власне окупація Росією Криму та її агресивна політика проти України є одним із джерел загрози для Польщі, котра негативно впливає на безпеку у цілому регіоні.