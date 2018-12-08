Чеська служба безпеки заявила про розкриття мережі російських і китайських шпигунів

Хакерську атаку на чеський МЗС у 2016 році експерти служби приписують російському ГРУ.

Чеська Служба безпеки та інформації (BIS) заявила, що за минулі п'ять років виявила діяльність десятків російських і китайських агентів і перешкодила їй.

Як повідомив 7 грудня глава BIS Міхал Коуделка, його співробітники припинили роботу шпигунської мережі в Чехії, яку контролювала якась "активна російська спецслужба", передає Deutsche Welle.

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Коуделка таким чином відреагував на критику чеського президента Мілоша Земана, який вважається проросійськи і прокитайськи налаштованим політиком.

Сам Земан у зв'язку з опублікованими цього тижня звітом спецслужби звинуватив BIS у "марнослів'ї", а співробітників відомства - у тому, що вони не зуміли розкрити жодного російського або китайського агента.

У повідомленні BIS йдеться, що в російському посольстві в Празі перебував цілий ряд шпигунів під виглядом дипломатів. У свою чергу, китайські агенти мали "майже необмежені" ресурси в галузі промислового шпигунства і при відстежуванні інтелектуальної власності.

Крім того, хакерську атаку на чеський МЗС в 2016 році експерти з розвідки приписують російському ГРУ.

Як повідомляв УНІАН, Словаччина вислала російського дипломата через шпигунство.