Словаччина вислала російського дипломата через шпигунство

Повідомляється, що його вислали ще 22 листопада.

Словаччина вислала російського дипломата. Причиною стали підозри про його участь у шпигунській діяльності.

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, повідомляє Reuters.

"Ми вислали його 22 листопада, і він покинув Словаччину протягом 48 годин", - цитує Пеллегріні агенство.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року багато країн Європи, в тому числі і Україна, видворили Російських дипломатів через справу про отруєння Скрипалів.