Словаччина вислала російського дипломата через шпигунство
12:36, 05 грудня 2018Світ
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Повідомляється, що його вислали ще 22 листопада.
Словаччина вислала російського дипломата / фото fb.ru
Словаччина вислала російського дипломата. Причиною стали підозри про його участь у шпигунській діяльності.
Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, повідомляє Reuters.
"Ми вислали його 22 листопада, і він покинув Словаччину протягом 48 годин", - цитує Пеллегріні агенство.
Як повідомляв УНІАН, у березні цього року багато країн Європи, в тому числі і Україна, видворили Російських дипломатів через справу про отруєння Скрипалів.
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