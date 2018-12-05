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Словаччина вислала російського дипломата через шпигунство

12:36, 05 грудня 2018
Світ
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Словаччина вислала російського дипломата / фото fb.ru

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, повідомляє Reuters.

"Ми вислали його 22 листопада, і він покинув Словаччину протягом 48 годин", - цитує Пеллегріні агенство.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року багато країн Європи, в тому числі і Україна, видворили Російських дипломатів через справу про отруєння Скрипалів.

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Теги: #Росія#Словаччина#видворення дипломатів РФ