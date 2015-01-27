Дані з "чорних скриньок" не увійдуть до звіту про катастрофу літака AirAsia

У попередній звіт про причини катастрофи літака AirAsia Indonesia не увійдуть дані, отримані з бортових самописців, заявив у вівторок експерт Національного комітету з безпеки на транспорті, передає РИА Новости.

За даними агентства Рейтер, документ має бути представлений до Міжнародної організації цивільної авіації цього тижня. Як заявив в інтерв'ю агентству один з експертів, до звіта увійде "інформація про літака, кількість пасажирів на борту та інша подібна інформація".

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Як повідомлялося раніше, влада Індонезії вирішила не публікувати попередній звіт про причини катастрофи літака AirAsia. Відповідно до встановленої процедури, попередній звіт повинен бути представлений у Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) не пізніше, ніж через 30 днів з дня катастрофи. Також спочатку планувалося, що одночасно з цим - 28 січня - будуть оприлюднені перші результати розслідування. Що саме змусило владу зберегти цю інформацію в закритому доступі, невідомо.

Лайнер вилетів з індонезійського міста Сурабая до Сінгапура рано вранці 28 грудня і менш ніж через годину польоту зник з екранів радарів, не подавши заздалегідь сигналів лиха. На борту були 162 людини (у переважній більшості - громадяни Індонезії), всі вони загинули. Влада Індонезії повідомляла про виявлення в морі біля берегів Борнео уламків літака та тіл загиблих.