Погода в районі катастрофи літака AirAsia покращилася, водолази відновили пошуки

Про це заявив оперативний директор Національного пошуково-рятувального управління Індонезії Супріяді, передають РИА Новости.

Рятувальники виявили п'ять великих об'єктів, розміри найбільшого з них складають 18 метрів в довжину і 5,4 метра в ширину. Передбачається, що це фюзеляж літака. Супріяді підкреслив, що швидше за все там будуть виявлені тіла пасажирів та екіпажу.

"Але сьогоднішня пошукова операція, знову ж таки, залежить від погоди", - сказав Супріяді.

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Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії заявило у неділю, що екстремальні погодні умови в зоні пошуково-рятувальної операції в районі катастрофи літака загрожують життю самих рятувальників. Щодня проводиться повітряна розвідка, обстежено 112 квадратних кілометрів території.

Літак Airbus А320, на борту якого перебували 162 людини (155 пасажирів і сім членів екіпажу), зазнав аварії 28 грудня над Яванським морем. За попередньою версією, катастрофа літака сталася через погані погодні умови.