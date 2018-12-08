Грузія підписала з Францією контракт на купівлю систем ППО

Нові системи ППО можна буде інтегрувати з військовим обладнанням НАТО в єдину систему управління.

Міністр оборони Грузії Леван Ізорія підписав контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони (ППО) у Франції, повідомляє міністерство.

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За словами Ізорії, нові системи ППО можна буде інтегрувати з військовим обладнанням НАТО в єдину систему управління.

Повітряний простір Грузії тепер будуть контролювати французькі радіолокаційні системи (РЛС) і захищати система протиповітряної оборони малої дальності Mistral Atlas, передає kommersant. Контракти з французькими компаніями колишній міністр оборони Грузії Тінатін Хідашелі підписала в 2015 році. Через три роки після підписання контракту Париж виконав усі умови угоди і поставив замовлені озброєння вартістю близько 100 млн євро. Одночасно з цим стало відомо про новий контракт з Вашингтоном. Американські фахівці готові модернізувати парк військових вертольотів Грузії.