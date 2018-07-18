Президент Грузії відповів на претензії Путіна: ми не відмовимось від вступу до НАТО

Грузинський лідер наголосив, що позиція Путіна щодо Грузії та НАТО не є для нього новиною.

Грузія не відмовиться від свого курсу на вступ у НАТО, заявив президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

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Як повідомляє «Радіо Свобода», таким чином грузинський лідер прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна, який в інтерв’ю Fox News заявив, що можливий вступ до НАТО Грузії або України буде розцінюватись як загроза і спричинить негативну реакцію.

«Ми, на жаль, вже давно це чуємо. Для мене це вкрай неприємно, але подібна позиція президента Росії не новина», - заявив Маргвелашвілі у Тбілісі.

Президент Грузії наголосив, що його країна «не зрадить своєму вибору стати членом НАТО», а також нагадав про «тверду підтримку Грузії з боку Альянсу на останньому саміті в Брюсселі».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО.

«Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.