Президент Грузії відповів на претензії Путіна: ми не відмовимось від вступу до НАТО

13:56, 18 липня 2018
Світ
308 0
Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі / Фото УНІАН

Читайте такожПрес-служба Кремля спотворила у своїй стенограмі слова Путіна про «референдум в Криму»

Як повідомляє «Радіо Свобода», таким чином грузинський лідер прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна, який в інтерв’ю Fox News заявив, що можливий вступ до НАТО Грузії або України буде розцінюватись як загроза і спричинить негативну реакцію.

«Ми, на жаль, вже давно це чуємо. Для мене це вкрай неприємно, але подібна позиція президента Росії не новина», - заявив Маргвелашвілі у Тбілісі.

Президент Грузії наголосив, що його країна «не зрадить своєму вибору стати членом НАТО», а також нагадав про «тверду підтримку Грузії з боку Альянсу на останньому саміті в Брюсселі».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО.

«Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #НАТО#Путін#Грузія