Прокремлівські тролі в Twitter поширюють дезінформацію про протести у Франції - Bloomberg

Головна тема недавніх твітів, як наголошується, полягає в тому, що французькі правоохоронні органи нібито готові збунтуватися.

Близько 600 прокремлівських акаунтів у Twitter активізувалися на тлі масштабних протестів у Франції. Одним з топових хэштегів для них став #giletsjaunes – французька назва протестного руху - так званих «жовтих жилетів».

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Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані «Альянсу на захист демократії» - підрозділу американського Фонду Маршалла, який веде моніторинг проросійських акаунтів в соцмережах.

Зазначається, що акаунти в Twitter, які моніторив «Альянс», зазвичай зосереджені на американських чи британських новинах. В останні дні протести у Франції стали для них однією з головних тем, зазначає медіа-аналітик «Альянсу» Брет Шафер.

За його словами, це «дуже сильний показник того, що існує інтерес у перебільшенні конфлікту», для аудиторії за межами Франції.

Головна тема недавніх твітів, як наголошується, полягає в тому, що французькі правоохоронні органи нібито готові збунтуватися. Дане твердження, не підкріплене фактами, за словами Шафера, схоже на інші кампанії Кремля з дезінформації, які прагнули породити недовіру до західних урядів і показати, що ліберальні демократії перебувають у занепаді.

Більша частина матеріалів, які репостятся в Twitter, беруться з російських пропагандистських ресурсів, таких як Sputnik news, RT та Ruptly.

Нагадаємо, протестні акції через підвищення цін на пальне почалися у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тис. осіб. Демонстранти, крім проведення мітингів, блокували дороги, АЗС, сховища пального та торгові центри. Відтоді акції не припинялися, досягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримано не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Напередодні повідомлялося, що у Франції в акції «жовтих жилетах» взяли участь 125 тис. осіб, 1385 були затримані під час заворушень.