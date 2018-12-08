Палили багаття і кидали димові шашки: у Франції на акції «жовтих жилетів» затримали 1385 осіб (фоторепортаж)

Поранення дістали 118 демонстрантів і 17 поліцейських.

У Франції в акції «жовтих жилетів» сьогодні взяли участь 125 тис. осіб, 1385 були затримані під час заворушень.

Як повідомляє телеканал BFM, з 125 тис. 10 тис. осіб протестували в Парижі.

Поранення в ході акції дістали 118 демонстрантів і 17 поліцейських.

За даними префектури поліції, в Парижі було поранено 71 особу, зокрема 7 співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення порядку по всій Франції мобілізовано 89 тисяч співробітників сил безпеки, зокрема близько 8 тисяч - у Парижі.

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Протягом дня учасники акції «жовтих жилетів» в Парижі розбили вітрини багатьох магазинів і влаштували кілька пожеж. Поліцейські застосували проти маніфестантів сльозогінний газ і водомети.

Акції через підвищення цін на пальне почалися у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч сіб. Демонстранти, крім проведення мітингів, блокували дороги, АЗС, сховища пального і торгові центри. Відтоді акції не припинялися, досягаючи піку в вихідні дні. За два тижні було затримано не менш як 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищити акцизи на пальне. Однак протестувальники заявили, що продовжать акції.