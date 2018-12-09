Король Бельгії прийняв відставку незгодних з пактом про мігрантів міністрів - ЗМІ

У відставку подали голова МВС, керівник Мінфіну, голова Міноборони та двоє держсекретарів.

Король бельгійців Філіп затвердив відставку трьох міністрів та двох держсекретарів, які увійшли до урядової коаліції від націоналістичної партії "Новий фламандський альянс" (N-VA).

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Про це повідомляє РБК.

"Члени уряду від N-VA оголосили про відставку ввечері в суботу, 8 грудня. Таким чином, правляча коаліція Бельгії розпалася. Король призначив двох міністрів на місце тих, які пішли у відставку", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що причиною невдоволення став намір голови уряду Шарля Мішеля відправитися 10 грудня до Марракеша (Марокко) і підписати Світовий міграційний пакт ООН. Положення цього документа суперечать програмним установкам N-VA. У відставку подали голова МВС Ян Ямбон, керівник Міністерства фінансів Йохан Ван Овертвельдт, голова Міноборони Сандер Лоонес, а також держсекретарі Тео Франкен та Зухал Демір.

ООН приступила до розробки міграційного пакту в лютому 2018 року, у Марракеші мала відбутися церемонія його підписання. Документ має визначити безпечні, впорядковані і засновані на правилах стандарти міграції.

"У нас немає вибору - приймати міграційні потоки або відкидати їх. Вони є і виникають в світі. Мова йде про те, щоб знайти всесвітнє рішення для світового феномену", - цитувала DW заяву голови Генеральної Асамблеї ООН Мирослава Лайчака на відкритті дебатів у Нью-Йорку 20 лютого.

З самого початку розробки пакту відмовилися брати участь США. Президент Дональд Трамп заявив, що його цілі не відповідають міграційному законодавству США.

Про відмову підписати пакт в листопаді заявила влада Польщі. "Не відповідає вимогам Польщі щодо чітких гарантій того, що країни мають право самостійно вирішувати, кого їм приймати на своїй території", - вказали у Варшаві.

До цього документ відмовилися підписати уряди Австрії та Угорщини. На думку австрійського канцлера Себастьяна Курца, пакт "не підходить для вирішення питань міграції". "Для нас важливо не заганяти Австрію міжнародне зобов'язання, тому ми вирішили, що не будемо вступати в пакт", - сказав він тоді.