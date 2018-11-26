Трамп порадив Мексиці відправити назад прибулих мігрантів

Американський лідер також закликав конгрес США виділити фінансування для будівництва стіни.

Президент США Дональд Трамп заявив в твіттері про можливість назавжди закрити кордон із Мексикою, якщо це буде необхідно.

Американський лідер також закликав конгрес США виділити фінансування для будівництва стіни.

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«Мексика повинна відправити мігрантів, багато з яких холоднокровні злочинці, назад в їхні країни. Робіть це з допомогою літака, автобуса, робіть це яким хочете способом, але вони не прийдуть у США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде потрібно. Конгрес, профінансуйте створення стіни», — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що прикордонники застосували сльозогінний газ проти мігрантів на південній межі США.