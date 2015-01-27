Жоден народ не може розвиватися за рахунок іншого - Коморовський

Президент Польщі Броніслав Коморовський сьогодні в Освенцимі закликав пам'ятати про страхітливі злочини нацистської Німеччини та нагадав слова колишнього Папи Римського поляка Яна Павла II про те, що жоден народ не може розвиватися за рахунок іншого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коморовський сказав, виступаючи на урочистих заходах з нагоди відзначення 70-ої річниці звільнення концентраційного табору.

"Ніколи жоден народ не може розвиватися за рахунок іншого, ціною його узалежнення, ціною його експлуатації, ціною його смерті", - сказав Коморовський, цитуючи слова Яна Павла II.

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Президент Польщі відзначив, що Освенцим також нагадує нам про необхідність дбати про такі цінності, як свобода, права людини, громадянські права та справедливість і не допускати проявів ксенофобії.

"Давайте пам'ятати, до чого веде порушення прав народів на самовизначення, принципу не порушення кордонів, зневажливе ставлення до людського життя, а також пасивність у боротьбі зі злом. З цього місця засуджуємо усі прояви ненависті, антисемітизму та ксенофобії", - сказав Коморовський.

Президент Польщі також згадав слова одного із в’язнів Освенциму, котрий говорив про те, що "усі хто забувають про своє минуле приречені пережити це знову".