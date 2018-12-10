Учасники протестів у Франції опублікували маніфест своїх вимог з 25 пунктів

Серед них - підвищення зарплат, вихід з ЄС і НАТО і заборона ГМО і пластикового посуду.

Учасники акції протестів "жовтих жилетів" у Франції опублікували маніфест з 25 пунктів зі своїми вимогами до уряду.

Документ розмістив сайт Le Libre Penseur, пише LB.ua.

Якщо спочатку протестувальники вимагали від влади відмовитися від підвищення податків на паливо, то тепер їхні вимоги розділені на категорії: політичні, економічні, екологічні та геополітичні.

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1. Скликати всенародні збори для реформи оподаткування. Законодавчо заборонити податки, що перевищують 25% статку громадянина.

2. Підвищити на 40% мінімальну зарплату, пенсії і прожитковий мінімум.

3. Створити нові робочі місця в сфері охорони здоров'я, освіти, громадського транспорту, правопорядку і т.д.

4. Негайно приступити до будівництва 5 млн одиниць доступного житла, тим самим забезпечивши зниження оренди, іпотеки та створення робочих місць у сфері будівництва. Суворо карати мерії і префектури, що залишають бездомних просто неба.

5. Зменшити розміри банків і розбити банківські монополії. Заборонити банкам з вкладниками займатися біржовими спекуляціями. Заборонити рятувати неліквідні банки за гроші платників податків.

6. Анулювати внутрішній борг.

7. За народної підтримки переписати Конституцію в інтересах повновладдя народу. Узаконити загальні референдуми за народною ініціативою.

8. Заборонити лобіювання та схеми впливу. Заборонити особам з судимістю довічно займати виборні посади, а також заборонити займати кілька виборних посад за сумісництвом.

9. Вийти з Європейського Союзу і відновити обіг власної валюти.

10. Припинити практику втечі від податків. Повернути 80 млрд євро, які 40 найбільших компаній заборгували державі.

11. Припинити подальшу приватизацію та повернути у власність держави вже приватизоване майно (аеропорти, залізниці та автостради, парковки).

12. Прибрати з доріг радари і камери. Вони не запобігають дорожнім пригодам і є ні чим іншим як завуальованим податком.

13. Виключити ідеологію з національної системи освіти і критично переглянути деструктивні і дискредитовані методики навчання.

14. У сфері юстиції - збільшити бюджет учетверо. Прописати в законах максимально дозволений час очікування для юридичних процедур. Спростити судову систему. Зробити правосуддя безкоштовним і загальнодоступним.

15. Розбити медійні монополії, викорінити кумівство між ЗМІ та політиками. Зробити ЗМІ загальнодоступними і гарантувати різноманітність думок. Заборонити редакторську пропаганду. Припинити субсидії ЗМІ і податкові поблажки журналістам.

16. Гарантувати громадянські свободи. Прописати в конституції повну заборону на втручання держави в справи освіти, охорони здоров'я та інституту сім'ї.

17. Законом зобов'язати виробників техніки продовжити термін придатності до 10 років мінімум. Зобов'язати їх мати в наявності запчастини.

18. Якнайшвидше заборонити виробництво і обіг пластикової тари та іншої упаковки, що засмічує навколишнє середовище.

19. Обмежити вплив фармацевтичних компаній на систему охорони здоров'я. Провести всенародний з'їзд з питань реформи охорони здоров'я.

20. Заборонити ГМО і пестициди. Заборонити використання сільськогосподарських угідь без ротації посівів.

21. Заново провести індустріалізацію з метою відмови від імпорту, що завдає найбільшої шкоди екології.

22. Негайно вийти з НАТО і законодавчо заборонити використання французьких військ в агресивних війнах.

23. Відносини Франції і Африки. Припинити політику грабежу, припинити військове і політичне втручання. Віддати гроші і власність диктаторів, нажиті нечесним шляхом, народу Африки. Негайно повернути додому французькі війська. Покінчити з колоніальною системою, що зобов'язує африканські країни тримати валютні запаси в центробанку Франції, яка утримує Африку в злиднях. Вести переговори як рівні з рівними.

24. Припинити потік іммігрантів, на яких у Франції немає коштів для прийняття та інтеграції.

25. У зовнішній політиці - виняткова повага до міжнародного права і підписаних угод.

Нагадаємо, французька влада вирішила скасувати підвищення податку на паливо, яке було заплановано на 1 січня, через масові протести "жовтих жилетів". Демонстрації, які переросли у вуличні сутички і вандалізм у Парижі минулими вихідними, почалися в листопаді на знак протесту проти підвищення податків на паливо, за рахунок якого влада збиралася фінансувати природоохоронні заходи.

Мітинги швидко стали організованим рухом проти президента Еммануеля Макрона. Його звинувачують у проведенні політики, яка особливо вдарила по небагатих сім'ях.

Це наймасштабніші заворушення у Франції за останні 50 років. За останніми даними, число затриманих перевищило 1700 осіб.