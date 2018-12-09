Протести «жовтих жилетів» у Франції: прем'єр-міністр закликав почати нові переговори

Голова французького уряду в телевізійному зверненні зазначив, що «діалог розпочався і має продовжуватися».

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп закликав почати нові переговори з учасниками протестів «жовтих жилетів», що охопили Париж й інші міста країни.

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Як повідомляє Радіо Свобода, голова французького уряду в телевізійному зверненні зазначив, що «діалог розпочався і має продовжуватися».

«Президент (Емманюель Макрон) говоритиме, і він запропонує заходи, які підживлюватимуть діалог», - сказав Філіп.

Як повідомляв УНІАН, кількість затриманих під час протестів «жовтих жилетів» у Франції досягла 1723 осіб. У протестах у суботу, 8 грудня, по всій країні взяли участь близько 136 тисяч осіб.

Представники руху «жовтих жилетів», які спершу вимагали скасування підвищення податку на пальне, тепер вимагають загального зниження податків, підвищення зарплат і пенсій, а також виступають проти політики президента Макрона і його реформ.