Макрон у понеділок оголосить відповідь на вимоги "жовтих жилетів" (відео)
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок виступить зі зверненням до народу у зв'язку з антиурядовими демонстраціями "жовтих жилетів".
Про це повідомляє Reuters.
У неділю Єлисейський палац анонсував, що Макрон виступить з промовою в понеділок увечері о 20:00 за паризьким часом (22:00 за Києвом).
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У понеділок вранці французький президент зустрінеться з профспілками, організаціями роботодавців та місцевими виборними посадовими особами, щоб обговорити їхні вимоги і виробити відповідь.
Міністр праці Мюріель Пеніко заявила, що Макрон оголосить про "конкретні і негайні" заходи, але серед них не буде підвищення мінімальної заробітної плати.
"Збільшення мінімальної заробітної плати зруйнує робочі місця. Багато малих підприємств не можуть собі цього дозволити і ризикують збанкрутувати", - сказала вона.
Представник уряду Бенджамін Гріво застеріг від нереальних очікувань.
Раніше французький уряд вирішив не закладати у бюджет на наступний рік підвищення акцизів на пальне, плани щодо якого викликали в країні масові і насильницькі протести.
Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували.