Макрон у понеділок оголосить відповідь на вимоги "жовтих жилетів" (відео)

Французький президент зустрінеться з профспілками, організаціями роботодавців та місцевими виборними посадовими особами, щоб обговорити їхні вимоги і виробити відповідь.

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок виступить зі зверненням до народу у зв'язку з антиурядовими демонстраціями "жовтих жилетів".

Про це повідомляє Reuters.

У неділю Єлисейський палац анонсував, що Макрон виступить з промовою в понеділок увечері о 20:00 за паризьким часом (22:00 за Києвом).

Читайте такожУчасники протестів у Франції опублікували маніфест своїх вимог з 25 пунктів

У понеділок вранці французький президент зустрінеться з профспілками, організаціями роботодавців та місцевими виборними посадовими особами, щоб обговорити їхні вимоги і виробити відповідь.

Міністр праці Мюріель Пеніко заявила, що Макрон оголосить про "конкретні і негайні" заходи, але серед них не буде підвищення мінімальної заробітної плати.

"Збільшення мінімальної заробітної плати зруйнує робочі місця. Багато малих підприємств не можуть собі цього дозволити і ризикують збанкрутувати", - сказала вона.

Представник уряду Бенджамін Гріво застеріг від нереальних очікувань.

Раніше французький уряд вирішив не закладати у бюджет на наступний рік підвищення акцизів на пальне, плани щодо якого викликали в країні масові і насильницькі протести.

Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували.