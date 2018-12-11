Європарламент схвалив резолюцію про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену

У резолюції також міститься заклик до Європейської ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії.

Європейський парламент у вівторок схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність консенсусу між членами Європейської ради.

Згідно з документом, приєднання до Шенгенської угоди не повинно бути пов'язаним з верховенством права в обох країнах, пише Європравда з посиланням на Balkan Insight.

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У резолюції також міститься заклик до Європейської ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії.

Прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте 13 вересня заявив у Бухаресті, що його країна виступає проти вступу Румунії до Шенгену через її проблеми з корупцією.

З 2011 року це вже п'ята резолюція Європарламенту з рекомендаціями про прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського простору.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейська комісія пропонує модернізувати візову інформаційну систему для прохачів та власників шенгенських віз з метою зміцнення зовнішньої та внутрішньої безпеки у зв'язку з міграційними ризиками та терористичними загрозами.