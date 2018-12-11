Трамп пригрозив "шатдауном" уряду США через фінансування стіни на кордоні з Мексикою (відео)

Президент пригрозив допустити тимчасове закриття уряду через суперечки про фінансування стіни на кордоні з Мексикою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому навряд чи вдасться досягти домовленості з демократами з приводу фінансування стіни на кордоні з Мексикою.

Читайте такожТрамп розповів, на чому США щорічно втрачають $250 мільярдів

У вівторок президент вступив у суперечку з лідерами демократів у Сенаті і Палаті представників Чаком Шумером і Ненсі Пелосі перед журналістами у Білому домі, пише Голос Америки.

Президент пригрозив допустити тимчасове закриття уряду через суперечки про фінансування стіни. "Я буду гордий закрити уряд заради безпеки кордонів, Чак", - заявив він.

Пелосі і Шумер, у свою чергу, заявили, що ні вони, ні американський народ не хочуть часткового закриття уряду, і хочуть прийти до домовленості.

President Trump: "I am proud to shut down the government for border security" pic.twitter.com/phEU5AvkAe — CNN Politics (@CNNPolitics) December 11, 2018

Раніше Президент США Дональд Трамп висловився про хід будівництва стіни на кордоні з Мексикою. За його словами, на це було витрачено багато зусиль. Він підкреслив, що має намір довести будівництво до кінця.