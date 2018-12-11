Трамп розповів про хід будівництва стіни на кордоні з Мексикою

За його словами, на нього було витрачено багато зусиль.

Президент США Дональд Трамп висловився про хід будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

За його словами, на це було витрачено багато зусиль. Він підкреслив, що має намір довести будівництво до кінця. Про це він написав у твіттері.

Читайте такожТрамп розповів, на чому США щорічно втрачають $250 мільярдів

«Люди не розуміють, яка робота по зведенню стіни вже була виконана, включаючи ефективну реконструкцію. Якщо демократи не дадуть нам свої голоси, щоб забезпечити безпеку країни, ділянки, що залишилися, будуть побудовані військовими. Вони усвідомлюють, як це важливо!», — заявив Трамп.

Раніше газета The Washington Post підрахувала, що Дональд Трамп 86 раз збрехав про «уявну» стіну на кордоні з Мексикою.