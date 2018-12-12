Глава МВС Франції розповів подробиці стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі

Він додав, що стосовно підозрюваного виносилися вироки у Франції та Німеччині.

Глава французького МВС Крістоф Кастанер виступив із заявою з приводу стрілянини у Страсбурзі.

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Про це повідомляє BFM. За словами міністра, в результаті події три людини були вбиті, ще 12 постраждали.

«Цей чоловік був в дуже нехорошому світлі знайомий правоохоронним органам за порушення закону», - сказав Кастанер.

Він додав, що проти підозрюваного виносилися вироки у Франції та Німеччині.

Раніше повідомлялося, що стрілок у Страсбурзі захопив таксі та зник. Стрілянина на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга сталася увечері 11 грудня. В результаті події загинули 4 людини, ще 12 отримали поранення.