Глава МВС Франції розповів подробиці стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі
07:27, 12 грудня 2018Світ
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Він додав, що стосовно підозрюваного виносилися вироки у Франції та Німеччині.
Глава французького МВС Крістоф Кастанер виступив із заявою з приводу стрілянини у Страсбурзі.
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Про це повідомляє BFM. За словами міністра, в результаті події три людини були вбиті, ще 12 постраждали.
«Цей чоловік був в дуже нехорошому світлі знайомий правоохоронним органам за порушення закону», - сказав Кастанер.
Він додав, що проти підозрюваного виносилися вироки у Франції та Німеччині.
Раніше повідомлялося, що стрілок у Страсбурзі захопив таксі та зник. Стрілянина на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга сталася увечері 11 грудня. В результаті події загинули 4 людини, ще 12 отримали поранення.
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