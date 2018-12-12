Стрілянина в Страсбурзі: кількість загиблих зросла

За даними ЗМІ, стрілець використовував автоматичну зброю, а також ніж.

Число загиблих в результаті стрілянини в центрі Страсбурга зросло до 4 осіб, ще 11 отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Мотив нападу поки невідомий, але у Франції зберігається високий рівень загрози після серії нападів з 2015 року, за якими стояла терористична організація "Ісламська держава".

За даними джерел Reuters, приблизно через 2 години після нападу поліція загнала підозрюваного в кут і почала перестрілку з ним. Французькі ЗМІ повідомляли, що нападник переховувався в магазині на вулиці Епіналь.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер підтвердив, що в результаті стрілянини в Страсбурзі загинули дві людини. Як повідомляє РБК з посиланням на BFMTV, Кастанер зазначив, що кількість поранених була від семи до восьми осіб. При цьому джерело BFMTV розповіло про 11 постраждалих.

Префектура регіонів Гранд-Ест і Нижній Рейн також підтвердила, що загинули дві й постраждали 11 людей, із яких семеро отримали важкі поранення, а чотири - легкі.

За даними France Info, стрілець використовував автоматичну зброю, а також ніж.

Очевидець подій на ім'я Пітер Фрітц розповів Бі-Бі-Сі, що перший загиблий - імовірно, турист із Таїланду. Перехожі намагалися надати йому допомогу на місці, але спроби виявилися безрезультатними.

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"Відразу після восьмої вечора пролунали два одиночних постріли, і люди побігли геть від цього місця, - розповів Фрітц. - Я зайшов за ріг і побачив на мосту лежачого чоловіка з двома пораненнями у голову. Ми намагалися повернути його до життя і віднесли його в ресторан, де протягом 45 хвилин робили йому штучне дихання".

У своєму акаунті в Twitter міністр Крістоф Кастанер повідомив, що зустрівся з прем'єр-міністром Франції Едуаром Філіпом і президентом Еммануелем Макроном. Він додав, що «негайно відправляється до Страсбурга».

Раніше УНІАН повідомляв, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і трьох постраждалих. Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.

Страсбург - місто на сході Франції, має статус «парламентської столиці Європи». Зараз у Страсбурзі розташовані такі важливі структури, як Європейський парламент і Рада Європи, частиною структури якого є Європейський суд з прав людини.