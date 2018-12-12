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Теракт у Страсбурзі: поліція знайшла вдома в стрілка арсенал зброї

09:34, 12 грудня 2018
Світ
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Очевидці стрілянини в Страсбурзі почали викладати відео з місця інциденту. На опублікованих в соцмережах роликах видно, як на землі лежить поранений або убитий чоловік, а перехожі в паніці біжать вулицями.

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Очевидці кажуть, що чули не менше десятка пострілів. Семеро постраждалих перебувають у критичному стані, передає BBC.

Відкрито кримінальну справу за підозрою в тероризмі, президент Макрон направив до Страсбурга міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньера.

МВС Франції закликає мешканців Страсбурга не виходити на вулицю.

Відомство повідомило, що особу стрілка встановлену, і що він раніше вже мав проблеми з законом і був відомий владі.

Французькі ЗМІ повідомляють, що вранці у вівторок поліція здійснила облаву на будинок 29-річного підозрюваного, збираючись заарештувати його, однак тому вдалося втекти. В його домі, як повідомляють, були виявлені гранати.

Тереза Мей, яка перебуває з візитом у Європі, заявила, що вражена і глибоко засмучена тим, що сталося.

"Думками я разом з тими, кого це торкнулося, а також з народом Франції", - написала Мей у себе в "Твіттері".

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Теги: #стрілянина у Франції