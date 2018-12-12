Теракт у Страсбурзі: поліція досі не затримала стрільця
Французька поліція проводить масштабну пошукову операцію із затримання чоловіка, який у вівторок ввечері здійснив теракт на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Поліція вже встановила особу підозрюваного, але його імені не називають. Правоохоронці провели обшук у його будинку і знайшли гранати. Під час перестрілки з поліцією нападник був поранений.
Глава МВС Франції повідомив, що підозрюваний був відомий поліції за вчинення ряду злочинів, за які він був засуджений у Франції і Німеччині, і за які він відбув покарання.
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За даними французьких ЗМІ, підозрюваним є 29-річний Шериф Шекат (Chekatt Cherif). Також повідомляється, що в 2016 році його внесли в так званий "S", який антитерористичні служби вносять потенційних терористів.
За останніми даними, в результаті стрілянини загинули три людини, один із загиблих - турист з Таїланду. Ще 12 осіб отримали поранення, шестеро з них перебувають у критичному стані.
Як повідомляв УНІАН, мотив нападу поки невідомий, але у Франції зберігається високий рівень тривоги після серії нападів з 2015 року, за якими стояла терористична організація "Ісламська держава".
За даними джерел Reuters, приблизно через 2 години після нападу поліція загнала підозрюваного у кут і почала перестрілку з ним. Французькі ЗМІ повідомляли, що нападник переховувався в магазині на вулиці Епіналь.