Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі: опубліковано фото стрілка

Є інформація, що стрілок належав до радикальних ісламських угрупувань.

У мережі показали фото 29-річного Шекката Шарифа, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Франції.

Фото стрілка опублікували журналісти у Twitter. За даними поліції, у вівторок вранці чоловіка мали заарештувати за вбивство, але його не застали вдома.

Також є інформація, що стрілок належав до радикальних ісламських угрупувань.

Поліція досі не затримала чоловіка.

Suspect in #Strasbourg shooting was involved in "radical Islamist circles" in the city, according to @BFMTVhttps://t.co/FUPX1sO0AP — Marc Burleigh (@marcburleigh) December 11, 2018

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів. Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є одним із найстаріших і найбільших в Європі.

Страсбург - місто на сході Франції, має статус «парламентської столиці Європи». Зараз у Страсбурзі розташовані такі структури, як Європейський парламент і Рада Європи, частиною структури якого є Європейський суд з прав людини.