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Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі: опубліковано фото стрілка

09:36, 12 грудня 2018
Світ
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Шеккат Шакриф, якого підозрюють у вбивстві трьох людей на ярмарку у Страсбурзі / twitter.com/DamienRieu

Фото стрілка опублікували журналісти у Twitter. За даними поліції, у вівторок вранці чоловіка мали заарештувати за вбивство, але його не застали вдома.

Також є інформація, що стрілок належав до радикальних ісламських угрупувань.

Поліція досі не затримала чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів. Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є одним із найстаріших і найбільших в Європі.

Страсбург - місто на сході Франції, має статус «парламентської столиці Європи». Зараз у Страсбурзі розташовані такі структури, як Європейський парламент і Рада Європи, частиною структури якого є Європейський суд з прав людини.

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Новина в сюжеті: Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі
Теги: #стрілянина#Франція