В центрі Страсбурга сталася стрілянина, є загиблі й постраждалі (фото, відео)

Район, де стався інцидент, знаходиться недалеко від площі, де розташований новорічний ярмарок.

У центрі французького міста Страсбург сталася стрілянина.

В результаті одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомляє Reuters з посиланням на екстрені служби.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.

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BBC News з посиланням на місцеву поліцію пише, що під час стрілянини постраждали шестеро людей, одна загинула. Пізніше в поліції уточнили, що під час стрілянини постраждали десять людей, одна загинула.

За інформацією BFM, число загиблих в результаті стрілянини зросло до двох осіб.

Чоловік, який відкрив стрілянину, втік з місця пригоди, його розшукують. Джерело BFM повідомило, що особу того, хто стріляв, уже встановлено. Як розповів виданню власник одного з магазинів, стрілянина тривала близько 10 хвилин.

Госпіталь Страсбурга перевели в режим надзвичайної ситуації. Місце події та околиці оточили. Там зупинено рух транспорту.

Співробітник прес-служби Європейського парламенту Еммануель Фулон написав у твіттері, що після звуків, схожих на пострілів, на вулиці почалась паніка. З посиланням на службу безпеки парламенту Фулон повідомив, що відкрив стрілянину чоловік втік.

Страсбург - місто на сході Франції, має статус «парламентської столиці Європи». Зараз у Страсбурзі розташовані такі важливі структури, як Європейський парламент і Рада Європи, частиною структури якого є Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, на початку листопада правоохоронні органи Франції затримали шістьох осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона.