Четверо загиблих та 12 поранених: подробиці теракту у Страсбурзі (відео)

Ввечері 11 грудня у французькому Страсбурзі стався теракт.

Зловмисник відкрив стрілянину поруч із різдвяним ярмарком.

Щонайменше 4 людини загинули, одна із них – турист з Таїланду. Ще 12 осіб отримали поранення, шестеро з них перебувають у критичному стані.

Під час перестрілки з поліцією нападник був поранений. За даними правоохоронців, підозрюваним є 29-річний Шериф Шекат. У 2016 році його внесли в так званий "S" – список потенційних терористів. Наразі французька поліція проводить масштабну пошукову операцію із затримання чоловіка.

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Як повідомляв УНІАН, мотив нападу поки невідомий, але у Франції зберігається високий рівень тривоги після серії нападів з 2015 року, за якими стояла терористична організація "Ісламська держава".

За даними джерел Reuters, приблизно через 2 години після нападу поліція загнала підозрюваного у кут та почала перестрілку з ним. Французькі ЗМІ повідомляли, що нападник переховувався в магазині на вулиці Епіналь.