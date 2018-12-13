Італія посилила антитерористичні заходи після стрілянини в Страсбурзі

Італійські префекти та очільник поліції були проінструктовані максимально посилити заходи із антитерористичної безпеки.

Влада Італії максимально посилила заходи з антитерористичного захисту після стрілянини у Страсбурзі (Франція), яка сталася у вівторок.

Про це повідомляє УП з посиланням на ANSA.

"Італійські префекти та очільник поліції були проінструктовані максимально посилити заходи із антитерористичної безпеки за підсумками екстреного засідання антитерористичного стратегічного аналітичного комітету CASA при МВС країни", - йдеться в повідомленні.

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"Інформація про те, що страсбурзький нападник, Шеріф Шекатт, може мати зв’язки в Італії, поки не підтверджується", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.