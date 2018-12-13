Путін може готувати свою доньку Катерину стати його наступницею - ЗМІ

Катерина Тихонова, яка завжди уникала спілкування зі ЗМІ, виступила на телебаченні.

Ймовірна донька президента Росії Володимира Путіна – Катерина Тихонова, яка завжди уникала спілкування зі ЗМІ, виступила на телебаченні. І після цього росіяни почали гадати: чи не замислився Путін над призначенням Тихонової своєю наступницею, адже чутки про те, що його правління добігає кінця, циркулюють вже давно.

Про це пише 24 канал з посиланням на німецьке видання Die Welt.

Мова йде про репортаж телеканалу "Россия 1", присвячений, як зазначає видання, "великодушно забезпеченому сумнівними держзамовленнями" інституту розвитку "Іннопрактика", директором якого є Катерина Тихонова.

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Після виходу репортажу з донькою Путіна, у соцмережах відразу почали з'являтися домисли про те, чи не обійме 32-річна Тихонова через 3 роки посаду президента Росії.

"Насправді множаться ознаки того, що у Росії відбудеться зміна політичної еліти, під час якої на вищі державні посади будуть просунуті діти давно вірних Путіну чиновників і технократів", – мовиться у статті.

Так, видання навело реальний приклад: нового міністра сільського господарства Росії звуть Дмитро Патрушев. Він – син давнього соратника Путіна Миколи Патрушева, секретаря Ради безпеки РФ і колишнього шефа ФСБ.

"Чи означає це, що Кремль планує передати у спадок і головну посаду в Росії? Для цього 66-річний Путін повинен бути готовим поступитися владою і піти у відставку, причому не у стилі рокіровки з Дмитром Медведєвим у 2008 році", – зазначає видання.

Катерина Тихонова - молодша ​​донька Володимира Путіна. Російська громадська діячка і управлінець. Керівниця Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НДР), що діють під брендом компанії "Інопрактика". Відома також як спортсменка, функціонер у національній та міжнародній конфедераціях з акробатичного рок-н-ролу. Срібна призерка чемпіонату Росії 2014 року, учасниця чемпіонатів Європи і світу.

У січні 2018 року стало відомо, що Тихонова розлучилася з чоловіком – бізнесменом Кирилом Шамаловим після п'яти років шлюбу. Згодом з’ясувалося, що Шамалов зустрічається з росіянкою Жанною Волковою, яка є колишньою дружиною екс-чиновника мерії Москви.