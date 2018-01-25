Донька Путіна розійшлася з чоловіком - Bloomberg

Донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова й член ради директорів компанії "Сибур" Кирило Шамалов розійшлися.

Про це агентству Bloomberg розповіли чотири людини, ознайомлені із ситуацією. Коли саме це сталося, не уточнюється. Також офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

За даними видання, з розривом стосунків пов'язаний продаж акцій нафтохімічної компанії "Сибур", що належали Шамалову. Він нібито нічого не заробив на угоді, оскільки йому акції були продані "як знак довіри" з боку сім'ї Путіна.

Водночас співрозмовник, близький до Шамалова, заявив на умовах анонімності, що зв'язку між продажем акцій компанії та стосунками з Тихоновою немає.

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Про шлюб Тихонової та Шамалова стало відомо в лютому 2013 року. Весілля пройшло на гірськолижному курорті "Ігора" під Петербургом.

У листопаді 2017 року Reuters знайшло підтвердження, що Катерина Тихонова - донька Путіна.

Раніше агентство публікувало розслідування, з якого випливає, що донька Путіна Катерина Тихонова володіє статками у мільярди доларів.

ЗМІ повідомляли, що Тихонова взяла псевдонім за по батькові бабусі Катерини Тихонівни Шкрябіною. Пізніше цей факт з посиланням на неназвані джерела підтвердило агентство Bloomberg. Ні Путін, ні його прес-секретар Дмитро Пєсков ніколи раніше не коментували цю інформацію.