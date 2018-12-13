Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії

Термін дії цих обмежувальних заходів мав сплинути 31 січня 2019 року.

Лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.

Про це президент Європейської ради Дональд Туск повідомив у Twitter.

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"Рішення: ЄС одноголосно продовжує економічні санкції проти Росії, беручи до уваги відсутність прогресу у виконанні Мінських угод", - наголосив Туск.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.

Востаннє Європейська рада 29 червня продовжила економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, через невиконання Мінських угод. Термін дії цих санкцій спливає 31 січня 2019 року.