США: європейські союзники мають чинити тиск на Росію для стримування її агресії

Держсекретар США наголосив, що захоплення Росією українських суден відбулося на сусідній з ЄС території і становить справжню короткотермінову загрозу.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що європейські союзники повинні чинити тиск на Росію для стримування її агресії.

Як повідомляється на сайті Держдепартаменту США, про це Помпео сказав в інтерв'ю Fox News.

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"Ми чинили на Росію серйозний тиск", - наголосив держсекретар США.

"Ми надали українцям системи оборонного озброєння для захисту їхньої країни. Ми запровадили санкції проти більшої кількості росіян, ніж будь-яка адміністрація в сучасній історії", - заявив Помпео.

Держсекретар США додав, що адміністрація Дональда Трампа була дуже серйозною.

Він зазначив, що захоплення Росією українських суден відбулося на сусідній з Європейським Союзом території і становить справжню короткотермінову загрозу.

"Ми, безумовно, бачили ці інциденти у Керченській протоці, і ми взаємодіємо з нашими європейськими партнерами... аби пересвідчитись, що вони розуміють важливість захисту цього водного шляху та здійснення такого тиску на росіян, який насправді стримуватиме подібні агресивні дії Володимира Путіна", - наголосив Помпео.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада кораблі ФСБ Росії заблокували проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських суднах, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців.