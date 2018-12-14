"Ісламська держава" назвала страсбурзького стрілка "своїм солдатом"

При цьому жодних підтверджень своїй заяві "ІД" не надала.

Терористична організація "Ісламська держава" заявила, що чоловік, який влаштував смертельну стрілянину у французькому Страсбурзі, був одним з її "солдатів".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на новинну агенцію терористів Amaq, передає ТСН.

Бойовики заявили, що Шериф Шеккат був "солдатом "Ісламської держави" і здійснив напад на заклик атакувати громадян держав, що входять до складу анти-ІДІЛівської коаліції у Сирії та Іраку.

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При цьому жодних підтверджень своїй заяві "ІД" не надала.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташована новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.