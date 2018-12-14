Лукашенко: Білорусь готова до покрокової інтеграції з РФ, але намагатися нас «нахиляти» марно

Президент Білорусі запевнив, що РФ залишається стратегічним партнером та союзником Білорусі.

Білороусь підтримує інтеграційний проект з РФ, однак спроби тиснути на Мінськ будуть марними. Так президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував слова російського прем'єра Дмитра Медведєва про «більш поглиблену інтеграцію з Росією».

Про це повідомляє TUT.BY, посилаючись на трансляцію російського пропагандистського агентства «Sputnik Білорусь».

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Лукашенко пояснив, що зараз процес інтеграції стоїть на місці, і вказав на необхідність виконувати Договір про створення Союзної держави, крок за кроком рухаючись по виконанню угод про інтеграцію.

Президент Білорусі запевнив, що росія залишається стратегічним партнером і союзником Білорусі.

«Шантажувати нас, намагатися нахиляти, стати коліном на груди марно. Ми повинні йти до інтеграції в ім'я єднання наших народів. Не можу піти на закулісні махінації, все має бути чесно і відкрито. Вчора ввечері отримав інформацію, що уряд Росії розуміє, що треба йти крок за кроком в питаннях інтеграції. Ми готові від завтрашнього дня починати цю роботу з інтеграції, про яку Білорусь говорить вже не перший рік», — заявив Лукашенко.

Зазначається, що 13 грудня під час виступу на союзному Радміні в Бресті прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова і далі просуватися по шляху будівництва Союзної держави в порядку, який передбачений договором про створення Союзної держави від 8 грудня 1999 року.

Згідно з ним, у країн має бути єдина валюта, єдиний суд, єдина митниця. Договір також передбачав подальші кроки в інтеграції — принаймні шлях до єдиного парламенту і єдиного президента.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому довелося вибачатися перед російським президентом Володимиром Путіним за суперечку про ціни на газ, який розгорнувся в четвер, 6 грудня, на саміті Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі.