Лукашенко вибачився перед Путіним за суперечку щодо цін на газ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому довелося вибачатися перед російським президентом Володимиром Путіним за суперечку щодо цін на газ, яка розгорнулася в четвер, 6 грудня, на саміті Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі.
Про це Лукашенко розповів в ефірі одного з російських телеканалів.
"Так, вдалося (обговорити, - ред.), у такій негарній формі, що потім довелося вибачатися перед господарем сьогоднішньої зустрічі. Дуже бурхливе було пояснення. Вам краще не чути цього", - сказав Лукашенко.
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Як повідомляв УНІАН, президенти Росії та Білорусі Олександр Лукашенко і Володимир Путін в ході засідання саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі посперечалися про ціни на газ.
Лукашенко зазначив, що тариф «Газпрому» на транспортування природного газу для Білорусі становить майже 3 долара за 1 тис. куб. м на 100 км, а внутрішній тариф у Росії — близько 1 долара за 1000 куб. м на сто км. А в структурі ціни газу для Білорусі плата за транспортування по території Росії — понад 70%.
Путін відповів, що якби для Білорусі діяла ринкова ціна газу, вона б сягала $200 за тис. куб. м, а не $127 і $129. У свою чергу Лукашенко назвав такі розрахунки неправильними.
"Це у вас неправильні розрахунки. Ми маємо гірші умови, ніж Німеччина. Начебто воювали проти Німеччини разом, а наші люди, які ще не померли після війни, мають таку ситуацію. Вони $200 мають, а ми $130, бо туди ще три тисячі кілометрів качати треба, тому і ціна така", – відповів президент Білорусі.
Після цього Путін запропонував продовжити дискусію пізніше в закритому режимі.
Нагадаємо, Білорусь регулярно порушує питання про зниження ціни поставок російського газу, мотивуючи це планами утворення з 2025 року єдиного ринку газу в ЄАЕС.