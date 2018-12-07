Лукашенко вибачився перед Путіним за суперечку щодо цін на газ

На саміті ЄЕС Лукашенко назвав розрахунки Росії за тарифами на газ неправильними, зазначивши, що у Білорусі умови ще гірше, ніж у Німеччині, "проти якої начебто воювали разом".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому довелося вибачатися перед російським президентом Володимиром Путіним за суперечку щодо цін на газ, яка розгорнулася в четвер, 6 грудня, на саміті Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі.

Про це Лукашенко розповів в ефірі одного з російських телеканалів.

"Так, вдалося (обговорити, - ред.), у такій негарній формі, що потім довелося вибачатися перед господарем сьогоднішньої зустрічі. Дуже бурхливе було пояснення. Вам краще не чути цього", - сказав Лукашенко.

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Як повідомляв УНІАН, президенти Росії та Білорусі Олександр Лукашенко і Володимир Путін в ході засідання саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі посперечалися про ціни на газ.

Лукашенко зазначив, що тариф «Газпрому» на транспортування природного газу для Білорусі становить майже 3 долара за 1 тис. куб. м на 100 км, а внутрішній тариф у Росії — близько 1 долара за 1000 куб. м на сто км. А в структурі ціни газу для Білорусі плата за транспортування по території Росії — понад 70%.

Путін відповів, що якби для Білорусі діяла ринкова ціна газу, вона б сягала $200 за тис. куб. м, а не $127 і $129. У свою чергу Лукашенко назвав такі розрахунки неправильними.

"Це у вас неправильні розрахунки. Ми маємо гірші умови, ніж Німеччина. Начебто воювали проти Німеччини разом, а наші люди, які ще не померли після війни, мають таку ситуацію. Вони $200 мають, а ми $130, бо туди ще три тисячі кілометрів качати треба, тому і ціна така", – відповів президент Білорусі.

Після цього Путін запропонував продовжити дискусію пізніше в закритому режимі.

Нагадаємо, Білорусь регулярно порушує питання про зниження ціни поставок російського газу, мотивуючи це планами утворення з 2025 року єдиного ринку газу в ЄАЕС.