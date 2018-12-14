У Лондоні "жовті жилети" заблокували Вестмінстерський міст (фото)

За попередніми даними, число протестуючих становить від 30 до 60.

У Лондоні прихильники Brexit в жовтих жилетах заблокували Вестмінстерський міст.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Mirror.

Як зазначає видання, в даний час автомобільний рух по мосту припинено, а протестувальники кричать: "Brexit зараз!".

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За словами представника поліції, в відомстві обізнані про ситуацію. Там відзначили, що до теперішнього часу арештів не було.

За попередніми даними, число протестуючих становить від 30 до 60.

BREAKING Westminster Bridge blocked by pro-Brexit yellow vest protestershttps://t.co/wEVzMR3OW7pic.twitter.com/KskcvCFxF6 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 14, 2018

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, Євросоюз відмовився від повторних переговорів з Британією щодо Brexit.

У понеділок, 10 грудня, британський прем'єр перенесла голосування в Палаті громад з цього питання через імовірну відсутність підтримки.

Пізніше Консервативна партія голосувала за вотум недовіри Мей, однак вона зберегла свою посаду.

За різними даними голосування відкладено до наступного тижня або до початку січня. Якщо угода не буде ратифікована, ЄС і Великій Британії загрожує неконтрольований Brexit без взаємних поступок, що може стати причиною політичного хаосу й плутанини, відставки Мей, нових виборів у парламент Великої Британії і навіть повторного референдуму за Brexit.